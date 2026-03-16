Kanal D yayın akışı değişti: Bu akşam Uzak Şehir var mı, yeni bölüm ne zaman?

Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon yayın akışlarında değişiklik olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılırken, gözler Kanal D’nin yayın akışına çevrildi.

Peki bu akşam Uzak Şehir dizisi var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İşte 16 Mart Kanal D yayın akışına dair merak edilen detaylar.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüyle ilgili son anda değişiklik yaşandı. Bu akşam 54. bölümün ekrana gelmesi beklenirken, dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

Yayın akışındaki değişikliğin Kadir Gecesi nedeniyle yapılan özel programdan kaynaklandığı öğrenildi. Dizi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

16 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar Tekrar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:30 Kandil Gecesi Özel

21:00 Uzak Şehir Tekrar

00:30 Eşref Rüya Tekrar

02:15 Beyaz’la Joker Tekrar

04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti