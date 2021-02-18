Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında? Oytun Erbaş hayatı ve biyografisi..

Yedi farklı kişinin sağlık sorunlarının ele alındığı Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yüzleşme’ programının sunucusu Oytun Erbaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Oytun Erbaş kimdir?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Kanal D’nin yeni programı ‘Yüzleşme', sağlık sorunları nedeniyle psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan yedi yarışmacının hayata tutunma mücadelelerini konu ediniyor.

Uzman doktorlar ile birlikte aynı evde yaşayan yedi farklı yarışmacının sağlık problemleri ile yüzleşerek sorunlarından kurtulmaya çalıştığı program, farklı formatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Programın sunuculuğunu üstlenen Oytun Erbaş’ın kim olduğu da merak edilen konular arasında yerini aldı.

Peki, Yüzleşme programı sunucusu Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında?

Yüzleşme programı sunucusu Oytun Erbaş hakkında merak edilenler..

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 tarihinde İzmir’de doğmuştur.

2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Oytun Erbaş, radyoloji ve fizyoloji anabilim dallarında çalışmaya başlamıştır.

Deneysel Tıp ve İlaç ARGE laboratuvarlarının kurucusu olan Erbaş birçok deneysel çalışma sonrasında ödüller alarak başarıya imza atmıştır.

Esas uzmanlık alanı, ilaç ve Ar-Ge çalışmaları olan Erbaş, biyolojik psikoloji, sinirbilim, fizyoloji, fizyoterapi alanlarıyla ilgilenmekte ve bu alanlarda ders vermektedir.

Çok iyi derecede yabancı dil bilen Erbaş, halen birçok üniversitede fizyoloji bilim dalında Doçent Doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Oytun Erbaş, Koronavirüs salgınının ilk başladığı dönemlerde çarpıcı açıklamalarıyla uzun süre gündemde kalmış bir isimdir.