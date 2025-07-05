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Kanallarda cumartesi: İşte bugünkü (5 Temmuz 2025) yayın akışları

Cumartesi günü TV'de birbirinden eğlenceli ve aksiyon dolu yapımlar yer alırken, izleyiciler keyifli vakit geçirecek. İşte 5 Temmuz 2025 cumartesi yayın akışları...

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Kanallarda cumartesi: İşte bugünkü (5 Temmuz 2025) yayın akışları

Cumartesi gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Kanallar, hafta sonları da birbiri ile reyting yarışını bırakmıyor.

Diziler, filmler, yarışmalar...

5 Temmuz 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

09:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

11:30 Görevimiz Tatil

13:30 Aile Saadeti

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Morbius

19:15 Aile Saadeti

21:45 Morbius

23:40 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

10:00 Arda'nın Mutfağı

11:00 Çetin Ceviz

13:00 Kuralsız Sokaklar

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

20:30 Çember: Ölüm Meleği

22:30 Yargı

Star TV yayın akışı

08:00 Ateşböceği

10:30 Kiralık Aşk

13:15 Erkenci Kuş

16:00 Star Haber

17:00 Ne Olacak Şimdi?

19:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

21:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

NOW TV yayın akışı

07:00 Kirli Sepeti

10:00 Yasak Elma

12:45 Çift Kişilik Oda

16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

17:00 Güven Bana

19:30 Maskeli Beşler: Irak

21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TRT 1 yayın akışı

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Zor Ölüm 3

22:40 Sakın Dışarı Çıkma

Show TV yayın akışı

07:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Cafer'in Çilesi

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Güldür Güldür Show

20:45 Cehennem Melekleri 2

TV8 yayın akışı

07:00 Gazete Magazin

12:45 MasterChef Türkiye

17:00 MasterChef Türkiye

21:15 MasterChef Türkiye

23:30 Gazete Magazin

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