Kanallarda cumartesi: İşte bugünkü (5 Temmuz 2025) yayın akışları

Cumartesi gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Kanallar, hafta sonları da birbiri ile reyting yarışını bırakmıyor.
Diziler, filmler, yarışmalar...
5 Temmuz 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
09:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
11:30 Görevimiz Tatil
13:30 Aile Saadeti
16:00 ATV Ana Haber
17:00 Morbius
19:15 Aile Saadeti
21:45 Morbius
23:40 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
10:00 Arda'nın Mutfağı
11:00 Çetin Ceviz
13:00 Kuralsız Sokaklar
16:00 Kanal D Ana Haber
17:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
20:30 Çember: Ölüm Meleği
22:30 Yargı
Star TV yayın akışı
08:00 Ateşböceği
10:30 Kiralık Aşk
13:15 Erkenci Kuş
16:00 Star Haber
17:00 Ne Olacak Şimdi?
19:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
21:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
NOW TV yayın akışı
07:00 Kirli Sepeti
10:00 Yasak Elma
12:45 Çift Kişilik Oda
16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
17:00 Güven Bana
19:30 Maskeli Beşler: Irak
21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
TRT 1 yayın akışı
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Zor Ölüm 3
22:40 Sakın Dışarı Çıkma
Show TV yayın akışı
07:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Cafer'in Çilesi
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:25 Show Ana Haber
17:00 Güldür Güldür Show
20:45 Cehennem Melekleri 2
TV8 yayın akışı
07:00 Gazete Magazin
12:45 MasterChef Türkiye
17:00 MasterChef Türkiye
21:15 MasterChef Türkiye
23:30 Gazete Magazin