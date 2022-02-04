Kanlar içinde paylaştı! Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'yı 'Sen bir canavarsın' diyerek ifşaladı...

Kanlar içinde paylaştı! Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'yı 'Sen bir canavarsın' diyerek ifşaladı...

Boşanmaktan vazgeçen Hurmacı çifti arasında sular durulmadı. Mihriban Hurmacı, eski futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darbettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Özer Hurmacı, 2015'te hayatını birleştirdiği ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı için, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

İlişkilerine bir şans daha vermeyi seçerek boşanmaktan vazgeçen Hurmacı çifti, son dakika gelişmesiyle gündemde.

Mihriban Hurmacı darp iddiasındada bulunarak, eşi Özer Hurmacı'nın kendisini aldattığını gördüğünü ve bunun üzerine çıkan tartışmada kendisini tehdit ederek dövdüğünü söyledi.

Hurmacı, ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

"SENİ GEBERTİRİM"

Eşinin başka kadınlarla mesajlaştığını gördüğünü ve bu yüzden tartıştıklarını belirten Mihriban Hurmacı, "Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

"ÇOCUKLARA KURUŞ PARA GÖNDERMEM DİYOR"

Vücudunda ve yüzündeki ağrıların olduğunu ifade eden Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın geçen aylarda yalan haber çıkarttığını belirterek, "Kendisinin insanlara söylediği yalanlardan bıktım. Çocuklarına da bana da arabamı yakarım da vermem çocuklara bir kuruş para göndermem diyor." diye yazdı.