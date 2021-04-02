Kanlı Noel nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs Kanlı Noel Gecesi nasıl, ne zaman oldu?

Kanlı Noel nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs Kanlı Noel Gecesi nasıl, ne zaman oldu?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde geçen Kanlı Noel olarak anılan olaylar, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kanlı Noel nedir, nasıl ve ne zaman oldu?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve varoluş mücadelesini ele alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünde Kanlı Noel olarak bilinen saldırı ekranlara geldi.

Bu sahneleri izleyen vatandaşlar, Rumların Kıbrıs Türklerine karşı yaptığı saldırılar olarak bilinen Kanlı Noel Gecesi hakkında araştırmalarına başladı.

En acımasız katliamlar arasında yer alan Kanlı Noel Gecesi olayı, Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırıyı ifade ediiyor.

Peki, Kanlı Noel nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs Kanlı Noel gecesi nasıl, ne zaman oldu? İşte, Kanlı Noel hakkında bilgiler..

KANLI NOEL NEDİR?

Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar, tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçmiştir ve bu olay, adadaki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı kabul edilmektedir.

20 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edilmiştir.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963 tarihinde saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu da vahşice katletmiştir.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan ölü olarak bulunmuş ve baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açılmıştır.

Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalırken Kıbrıs'ta 1963 yılında başlayıp 1964 yılında da devam eden olaylarda 364 Türk şehit olmuştur.

Kanlı Noel'de çekilen fotoğraflar, katliamın dehşetini gözler önüne sermektedir.