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    Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy müjdeyi verdi: Yarın son..

    Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve kanser hastalığıyla mücadele eden Boğaç Aksoy, son duruma ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aksoy, "Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 16:41
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    Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy müjdeyi verdi: Yarın son..

    Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde oynayan Boğaç Aksoy, 3 ay önce lenfoma kanserine yakalandı.

    Lenf kanseri ile başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncu, durumuna ilişkin sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor.

    Daha önce yaptığı paylaşımlarda, "Şu anda ikinci kemoterapi bitti. Altı kür alacağım toplamda. Ağustos ayının sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah setlere geri döneceğim." demişti.

    Aksoy bu paylaşımının ardından durumu hakkında yeni bir bilgilendirme daha yaptı.

    "YARIN SON.."

    Boğaç Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle... Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." dedi.

    Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy müjdeyi verdi: Yarın son.. #1

    "OYUNCULUĞA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

    Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Oyunculuk serüvenine devam edecek misin?" sorusuna, "Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim... Bu hastalığı bir atlatayım, ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah." yanıtını vermişti.

    Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy müjdeyi verdi: Yarın son.. #2

    Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy müjdeyi verdi: Yarın son.. #3

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