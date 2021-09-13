Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'un sağlık durumu nasıl? 'Yeni bir mücadele başlıyor'

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'un sağlık durumu nasıl? 'Yeni bir mücadele başlıyor'

Lenf kanseri ile mücadele eden Boğaç Aksoy "Yarın son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle" demişti. Oyuncu son durumuna ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakteri ile karşımıza çıkan Boğaç Aksoy, 6 aydır lenf kanseri ile mücadele ediyor.

Instagram hesabı üzerinden sık sık takipçilerini bilgilendiren oyuncu geçtiğimiz ay sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle...

Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Aksoy bu açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden yeni bir video yayınlayarak, yaşanan son gelişmeler ilişkin bilgi verdi.

Aksoy çektiği videoda 21 gün hastanede yatacağını ve bunun kendisi için sürpriz bir durum olduğunu söyledi.

"PET TEMİZ ÇIKTI AMA.."

Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik.

Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için bu sürpriz oldu.

Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'un sağlık durumu nasıl? VİDEO





"TEKRARLANMAMAK ÜZERE BU HASTALIKTAN KURTULMAK İSTİYORUM"

21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..."