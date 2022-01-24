Kurtlar Vadisi'nin Şemo'suydu! Ayberk Pekcan kimdir, öldü mü? İşte biyografisi

Kurtlar Vadisi'nin Şemo'suydu! Ayberk Pekcan kimdir, öldü mü? İşte biyografisi

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte rol aldığı diziler ve filmler...

''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde hayat verdiği 'Artuk Bey' karakteriyle büyük bir üne kavuşan Ayberk Pekcan, geçtiğimiz ekim ayında akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Bir süredir tedavi gören Ayberk Pekcan, geçen hafta memleketi Mersin'de yoğun bakına kaldırılmıştı.

51 yaşındaki oyuncu, 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. Ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ayberk Pekcan, ''Aşk ve Devrim'' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

Son olarak ''Dilberay'' filminin başrolünde yer alan Pekcan'ın kariyeri, hayatını kaybetmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte Ayberk Pekcan'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi.

İlk ve orta öğrenimini Adana'da, liseyi ise Mersin'de okuyan Pekcan, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi.

Oyunculuk kariyerine İstanbul'da başlayan ünlü oyuncu, ''Ihlamurlar Altında'', ''Yaprak Dökümü'', ''Kurtlar Vadisi'' ve ''Keşanlı Ali Destanı'' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.

2010 yılında başrolünde yer aldığı ''Saç'' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller alan Pekcan, 2012'de gösterime giren ''Aşk ve Devrim'' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.