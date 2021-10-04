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    Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in sağlık durumu nasıl? Kendisi açıkladı

    Geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, hastane çıkışı görüntülendi. Soruları cevaplayan Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 16:01
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    Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in sağlık durumu nasıl? Kendisi açıkladı

    Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan Canan Ergüder, geçtiğimiz mart ayında meme kanseri olduğunu öğrendi.

    Sosyal medya hesabından durumu hakkında açıklama yapan oyuncu, "Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu." demişti.

    Oynadığı diziden ayrılan ve hemen tedaviye başlayan Ergüder, neşeli halleri ile dikkati çekti.

    Sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan ve hayranlarını bilgilendiren oyuncu eşi Kenan Ece ile tatile çıkmıştı.

    "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" ifadelerini kullanan Ergüder, bu defa Nişantaşı'nda görüldü.

    "TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

    Canan Ergüder Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.

    Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan 44 yaşındaki oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.

    Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım." diye konuştu.

    Kanser tedavisi gören Canan Ergüder in sağlık durumu nasıl? Kendisi açıkladı #1

    "BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL"

    Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti.

    Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç." dedi.

    Kanser tedavisi gören Canan Ergüder in sağlık durumu nasıl? Kendisi açıkladı #2

    Kanser tedavisi gören Canan Ergüder in sağlık durumu nasıl? Kendisi açıkladı #3

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