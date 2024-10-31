Kanseri yendi, ihanete yenildi! Murat Göğebakan kimdir, ne zaman öldü? Murat Göğebakan'ın eski eşi kimdir?

Yağmur Dinç

2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesini anlatan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Murat Göğebakan hakkında bilgiler de bu kapsamda sıkça araştırılacak.

Annesi, "Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi" demişti. Göğebakan'ın hayatı ve ölümüne dair yürek sızlatan detaylar merak konusu oldu.

Peki, Murat Göğebakan kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Murat Göğebakan'ı aldatan eski eşi kimdir, yaşıyor mu? İşte bilgiler...

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR

Adana'da 1968'de dünyaya gelen şarkıcı Murat Göğebakan, anne ve babasının işi dolayısıyla çocukluğunu Almanya ve Adana'da geçirdi.

İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986'da girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Sanatçı, aynı yıllarda dergah eğitimi aldı ve gitar dersleri verdi.

Hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak üzere 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen Göğebakan, 1997'de "Ben Sana Aşık Oldum" albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan; Vurgunum, Yaralı, Karanfil Kokan Yarim, Kör Bıçak, Turnalar gibi unutulmaz eserlere imza attı.

MURAT GÖĞEBAKAN NE ZAMAN ÖLDÜ

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan, 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etti.

Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

MURAT GÖĞEBAKAN ESKİ EŞİ

2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu.

Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı.

Sema Bekmez'in, Murat Göğebakan hastanede ölüm döşeğindeyken sanatçının evlerini arabalarını ve bankadaki paralarını alıp başka bir adamla kaçtığı ve "Ben Kanserli bir adamla uğraşamam" dediği iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.