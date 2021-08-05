Kanserle savaşan oyuncu Canan Ergüder imaj tazeledi! İşte Canan Ergüder'in son hali...

Uzun süredir meme kanseri tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, yeni saç tasarımıyla dikkat çekti. Takipçileri, Canan Ergüder'in yeni imajına hayran kaldı. İşte Canan Ergüder'in son hali..

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu olan Canan Ergüder, geçtiğimiz nisan ayından beri meme kanseriyle mücadele ediyor.

Hastalığa yakalandığı sırada Star TV ekranlarında yayınlanan ''Menajerimi Ara'' dizisinde Feris karakterine hayat veren Ergüder, hastalığı nedeni ile diziye veda etmişti.

Rol aldığı diziden ayrılır ayrılmaz tedaviye başlayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son halini takipçileriyle paylaştı.

Sarı saçlarına veda eden 44 yaşındaki Ergüder'in yeni imajına hayranlarından destek mesajları yağdı. İşte kanser tedavisine devam eden Canan Ergüder'in son hali...

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Hastalığa yakalandığını öğrendiği Nisan ayından sonra hemen tedavisine başlayan ve moralini daima yüksek tutan bir çocuk annesi Canan Ergüder'in gördüğü kemoterapi tedavisinden sonra saçları döküldü.

Tedavi süreci ile ilgili her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Ergüder, yeni saç tasarımıyla hayranlarının karşısına çıktı.

''ALIŞMADIĞIM RENKLERLE TANIŞTIM''

Yeni saç stili hakkında konuşan güzel oyuncu, "Alışmadığım renklerle tanıştım çok mutluyum." ifadelerini kullandı.