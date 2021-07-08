Kanserle savaşıyor! İşte Canan Ergüder'in son hali...'Artık böyle' diyerek paylaştı

Göğüs kanseriyle mücadelesine devam eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İşte Ergüder'in son hali...

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırdığı dönem, kansere yakalandığını öğrenen oyuncu Canan Ergüder, hızlıca tedavi sürecine girmişti.

Saçlarında dökülme olan sanatçının geçtiğimiz günlerde çektirdiği fotoğraftaki görüntüsü, hayranlarında da sevince neden oldu.

ERGÜDER'DEN YENİ POZ

Ergüder, Instagram hesabından "Artık biraz da böyle" notuyla yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergüder'in saçları için bandana tercih ettiği görüldü.

43 yaşındaki Canan Ergüder'in fotoğrafının altına başta arkadaşları olmak üzere hayranlarından mesaj yağdı.

İşte son hali...