Euro
10.3037
0.52%
Dolar
8.6924
0.08%
Altın
506.92
0.63%
Borsa
1.379
-0.84%
Bitcoin
282.576
-5.94%
EXEN Coin
26.25
-3.91%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kanserle savaşıyor! İşte Canan Ergüder'in son hali...'Artık böyle' diyerek paylaştı

    Göğüs kanseriyle mücadelesine devam eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İşte Ergüder'in son hali...
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanserle savaşıyor! İşte Canan Ergüder'in son hali...'Artık böyle' diyerek paylaştı

    Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırdığı dönem, kansere yakalandığını öğrenen oyuncu Canan Ergüder, hızlıca tedavi sürecine girmişti.

    Saçlarında dökülme olan sanatçının geçtiğimiz günlerde çektirdiği fotoğraftaki görüntüsü, hayranlarında da sevince neden oldu.

    ERGÜDER'DEN YENİ POZ

    Ergüder, Instagram hesabından "Artık biraz da böyle" notuyla yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergüder'in saçları için bandana tercih ettiği görüldü.

    43 yaşındaki Canan Ergüder'in fotoğrafının altına başta arkadaşları olmak üzere hayranlarından mesaj yağdı.

    İşte son hali...

    Kanserle savaşıyor! İşte Canan Ergüder in son hali... Artık böyle diyerek paylaştı #1

    Kanserle savaşıyor! İşte Canan Ergüder in son hali... Artık böyle diyerek paylaştı #2

    Kanserle savaşıyor! İşte Canan Ergüder in son hali... Artık böyle diyerek paylaştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir