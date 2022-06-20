Arka Sokaklar'ın efsane ismi İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğini duyanın ağzı açık kaldı

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, İstanbul'dan ayrıldı. Yeni bir işe başlayan oyuncu, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonu devirdi.

Cuma günleri ekrana gelen ve geçen zamana rağmen reyting rekorları kıran dizi, binlerce oyuncuyu kadrosunda ağırladı.

Birçok ismin uğradığı dizide Volkan Komiser'i canlandıran Boğaç Aksoy, lenf kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

30 Temmuz 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelen başarılı isim, uzun süre mücadele ettiği lenf kanserini yenmeyi başardı.

Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük Bölümü'nden mezun olan yakışıklı isim, iyileştikten sonra oyunculuğa geri dönmek istediğini belirtti.

Uzun zamandır ortalarda olmayan Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyunculuğa ara verdiğini duyurdu.

Sağlığının iyi olduğunu söylemesi ile hayranlarının yüreğine su serpen oyuncu, meslek hayatındaki rotasını değiştirdi.

Boğaç Aksoy'un yeni mesleği

Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu Boğaç Aksoy, bir süre önce lenf kanserine yakalandı.

Sağlık durumu iyi olan Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi. İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleşen Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Aksoy, kaptan oldu.

Büyük bir tekne ve kaptanlık diploması alan oyuncu, sosyal medya üzerinden hayallerine kavuştuğunu gösteren bir paylaşım yaptı.

Aksoy bir paylaşımına, "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah’a bırakın" yazdı.

Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Ozan Çobanoğlu da Aksoy'a "Hayırlı olsun kardeşim" yorumunda bulundu.