Kanunsuz Topraklar 10 Kasım Çarşamba neden yok, bitti mi? Tahtı sallantıda...

Yayın akışında Kanunsuz Topraklar dizisini göremeyen seyirciler, "bu akşam Kanunsuz Topraklar yok mu, neden yok, bitti mi" sorularına yanıt arıyor. Peki Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Esra Bilgiç ile Uğur Güneş’in yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi 7. bölümün bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizi, 10 Kasım 2021 FOX TV yayın akışında yer almadı.

Yayın akışında başka bir film yer aldığını gören seyirciler, Kanunsuz Topraklar neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman merak ediyor.

Diziyle ilgili yaşanan değişiklik kararı seyircilere duyuruldu. Peki Kanunsuz Topraklar bu akşam neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

KANUNSUZ TOPRAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanunsuz Topraklar dizisi, ilk 6 bölüm sonrası reytingleri beklentinin altında kalınca, FOX TV harekete geçti. Dizi, yönetmen değişikliğine gidildiği için ekranlara 1 hafta ara verdi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM TARİHİ

Kanunsuz Topraklar 7. bölüm 17 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacak.