Kanunsuz Topraklar 2. bölüm 2. fragmanı: Gülfem eşkıyaların elinde!

FOX ekranlarında başlayan Kanunsuz Topraklar'dan yeni fragman geldi. Yayınlanan fragmanda Gülfem'in gizlice İstanbul'a kaçmaya çalıştığı ancak eşkıyaların eline düştüğü görüldü. İşte 2. bölüm fragmanı

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar, ilk bölümü ile başladı.

Dizinin ilk bölümü dikkati çekerken, reyting sıralamasında ise iyi bir ivme yakaladı.

1940'lı yıllarda geçen dönem dizisinden 2. bölüme özel 2. fragman bugün görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Gülfem'in babasının Davut'u tehdit etmek için annesini kaçırdığı görülüyor.

Gülfembabasının yaptıkları karşısında, "Bu kötülükler vicdanıma azap yükledi" derken, gizlice evden kaçmak için plan yapıyor.

Evden kaçan Gülfem eşkıyaların eline düşerken, Gülfem'i kimin kurtaracağı ise merak konusu oldu. İşte Kanunsuz Topraklar 2. bölüm 2. fragmanı..

Kanunsuz Topraklar 2. bölüm 2. fragmanı İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Büyük bir merakla beklenen dizi, Zonguldak'ın kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile madende işçi olarak çalışan Davut'un imkansız aşkını konu ediniyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinde; Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Arif Diren, Onur Kaya ve Ezgi Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.