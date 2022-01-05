Kanunsuz Topraklar bu akşam (5 Ocak 2022) yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Kanunsuz Topraklar bu akşam (5 Ocak 2022) yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kanunsuz Topraklar dizisi, FOX TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Kanunsuz Topraklar dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı..

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, sezonun ilgiyle izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kanunsuz Topraklar dizisi, 1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatıyor.

Ancak 5 Ocak 2022 Çarşamba FOX TV yayın akışına göz atan izleyiciler, Kanunsuz Topraklar dizisi yerine başka bir yapımla karşılaştı.

Bunun üzerine ''Bu akşam Kanunsuz Topraklar yok mu, neden yok? Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki Kanunsuz Topraklar bu akşam yok mu, neden? Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KANUNSUZ TOPRAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Son olarak 12. bölümü ile ekranlara gelen Kanunsuz Topraklar dizisinin 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak FOX TV yayın akışında Kanunsuz Topraklar dizisinin 13. bölümü yerine Mutlu Aile Tablosu filmi yer aldı.

Dizinin yılbaşı nedeniyle ekranlara bir hafta ara verdiği öğrenilmişti. Ancak ekipte görülen koronavirüs vakalarından ötürü de çekimlerde aksama yaşandığı öğrenildi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM TARİHİ

Buna göre Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümünün 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.