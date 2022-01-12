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Kanunsuz Topraklar bu akşam yok mu, neden? Kanunsuz Topraklar 13. bölümü bekleniyor!

Kanunsuz Topraklar bu akşam yok mu, neden? Kanunsuz Topraklar 13. bölümü bekleniyor!

Pek çok dizi, artan vaka sayıları nedeniyle bir hafta ara verince Kanunsuz Topraklar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki Kanunsuz Topraklar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?