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- Kanunsuz Topraklar bu akşam yok mu, neden? Kanunsuz Topraklar 13. bölümü bekleniyor!
Kanunsuz Topraklar bu akşam yok mu, neden? Kanunsuz Topraklar 13. bölümü bekleniyor!
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 17:21
Senaryosunu Zülfük Yücel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, sezonun ilgiyle izlenen yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar dizisi, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara gelmemişti.
Bu hafta pek çok dizinin setinde çıkan vakalar nedeniyle yayın hayatına ara vermesinin ardından Kanunsuz Topraklar dizisinin de akıbeti merak konusu oldu.
Peki Kanunsuz Topraklar bu akşam var mı, yok mu? Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanunsuz Topraklar 13. yeni bölüm tarihi...
KANUNSUZ TOPRAKLAR BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Kanunsuz Topraklar dizisi, yılbaşı arası ardından ekrana dönecekken oyuncular arasında görülen koronavirüs vakaları sonrası çekimler ertelenmişti.
12 Ocak Çarşamba FOX TV yayın akışında, dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yer aldı. Kanunsuz Topraklar dizisinin, 13. bölümü ile 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyor.