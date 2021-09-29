Kanunsuz Topraklar dizi oyuncuları ve karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle Fox TV'de izleyicisiyle buluşacak olan ve başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri merak ediliyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

Fox TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusu ile bu akşam ekranlara geliyor.

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen, ön hazırlığı 9 ay süren “Kanunsuz Topraklar”da, 1939 yılı Türkiye’si tüm gerçekçiliği ve görkemli prodüksiyonuyla damga vuracak.

İzleyiciler dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterler analizlerine dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki Kanunsuz Topraklar konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Kanunsuz Topraklar oyuncuları ve karakterleri...

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir.

Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker.

Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür.

Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"...

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

GÜLFEM - ESRA BİLGİÇ

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

DAVUT - UĞUR GÜNEŞ

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

ALİ GEDİK - NECİP MEMİLLİ

Necip Memili Kanunsuz Topraklar'ın önemli rollerinden biri olan Ali Gedik karakteriyle ekranda olacak. Ali Gedik bir maden patronudur.

MALİK - MURAT DALTABAN

Gülfem, Behice ve Fikriye'nin babası. Bir maden şirketi sahibini canlandırcak Murat Daltaban Kanunsuz Topraklar'da Malik karakteriyle ekranda olacak.

YAVUZ - KAAN TAŞANER

Malik'in avukatı Yavuz karakteri başarılı oyuncu Kaan Taşaner tarafından canlandırılacak.

BEHİCE VE FİKRİYE / EYLÜL SU SAPAN - SERDEM PAÇAL

Gülfem'in kız kardeşleri olan Behice ve Fikriye Malik'in kızları olarak Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor. Behice karakteri Eylül Su Sapan, Fikriye karakteri ise Serdem Paçal tarafından canlandırılacak.

TAHİR - ALİ ERKAZAN

Davut'un babası olan Tahir aynı zamanda bir maden işçisidir. Ali Erkazan Tahir karakteriyle ekranda olacak.

FATMA - MİNE TEBER

Usta oyuncu Mine Teber de Kanunsuz Topraklar kadrosunda. Davut'un annesi ve Tahir'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

CEMAL - DOĞAÇ YILDIZ

Davut'un kardeşi Tahir ve Fatma'nın oğlu olarak ekrana gelecek Doğaç Yıldız Cemal karakterini canlandıracak.

EYÜP - ONUR KAYA

Davut ve Cemal'in kardeşi olan Eyüp ise Onur Kaya tarafından canlandırılacak.

ASUDE - EZGİ ÇELİK

Kanunsuz Topraklar'da Asude karakteri ise başarılı sanatçı Ezgi Çelik'e emanet. Ezgi Çelik Kanunsuz Topraklar'da bir şarkıcıyı canlandıracak.