Kanunsuz Topraklar'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Kilit isim veda etti

FOX TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Teğmen Sezai karakteriyle izleyici karşısına çıkan Arif Diren, ölerek projeye veda etti.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar dizisinden beklenmedik bir ayrılık haberi daha geldi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN KEVSER'İ ONURYAY EVRENTAN GİDİYOR

Kanunsuz Topraklar dizisinin 19 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümünde, Arif Diren'in hayat verdiği Teğmen Sezai karakteri şehit oldu.

Böylece genç oyuncu Arif Diren, her bölümünde nefes kesen anların yaşandığı diziye veda etti.

13. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut’un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut’u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz’un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır.

Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem’i daha büyük bir şok beklemektedir. Ortalığı yakıp yıkan bir Davut’la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar.

Gülfem, Davut’a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut’un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir.

Gülfem’e de Fatma Ana’ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal’le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik’in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki ‘Memleket Meselesi’ yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir.