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    Kanunsuz Topraklar'da gidişatı değiştiren ayrılık! O ismin vedası izleyicileri şoke etti

    FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizide yaşanan yönetmen değişikliğinin ardından başrol oyuncusu da projeye veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 16:16
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    Kanunsuz Topraklar'da gidişatı değiştiren ayrılık! O ismin vedası izleyicileri şoke etti

    Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

    Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

    1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar dizisi, reytinglerde beklenilenin altında kalınca bazı değişimler yaşanmıştı.

    Dizinin yönetmeni Zülküf Yücel, altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrılmış ve diziyi Cevdet Mercan devralmıştı.

    Her bölümünde nefes kesen anların yaşandığı dizi, 1 Aralık Çarşamba akşamı 9. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı.

    MURAT DALTABAN VEDA ETTİ

    Kanunsuz Topraklar dizisinde Murat Daltaban'ın hayat verdiği Malik karakteri, son bölümde öldü.

    Bu karakterin ölümü ile birlikte oldukça etkili bir oyunculuk sergileyen Murat Daltaban projeye veda etmiş oldu.

    Kanunsuz Topraklar da gidişatı değiştiren ayrılık! O ismin vedası izleyicileri şoke etti #1

    Kanunsuz Topraklar da gidişatı değiştiren ayrılık! O ismin vedası izleyicileri şoke etti #2

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