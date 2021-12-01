Kanunsuz Topraklar'da yeri yerinden oynatan transfer! O isim Ali Gelik'in hayatını değiştirecek

Kanunsuz Topraklar'da yeri yerinden oynatan transfer! O isim Ali Gelik'in hayatını değiştirecek

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Başak Parlak, FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna dahil oldu. Parlak, dizide Başak karakterine hayat verecek.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban'ın yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar, kadrosuna yeni isimler katmaya da devam ediyor.

Her bölümünde nefes kesen anların yaşandığı diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Şevkat Yerimdar dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Başak Parlak, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başak Parlak, dizide Bahar adlı bir karaktere hayat verecek ve Necip Memili'nin hayat verdiği Ali Gelik karakterinin hayatına girecek.

Öte yandan Malik karakterine hayat veren Murat Daltaban, dizinin 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan 9. bölümüyle birlikte projeye veda etti.