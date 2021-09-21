Kanunsuz Topraklar'dan 2. fragman: Asılacağımı bilsem bile bu davadan vazgeçmem!

Kanunsuz Topraklar'dan 2. fragman: Asılacağımı bilsem bile bu davadan vazgeçmem!

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Kanunsuz Topraklar'ın ikinci fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda yer alan sahneler nefes keserken, dizi için geri sayım başladı. İşte 2. fragman...

1940'lı yıllarda geçen dönem dizi Kanunsuz Topraklar, yeni sezonda FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yer aldığı dizi, yayınlanan fragmanı ile heyecana neden oldu.

Seyirciler diziyi izlemek için sabırsızlanırken, Yapımını Gold Film'in üstlendiği Kanunsuz Topraklar'ın yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor.

Senaryosunu Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, bugün 2. fragmanını seyirci ile buluşturdu.

Dizde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in uyumu dikkati çekerken, konusu ise izleyenlerin dikkatini çekecek. İşte Kanunsuz Topraklar'ın 2. fragmanı...

Kanunsuz Topraklar 2. fragman izle VİDEO

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Büyük bir merakla beklenen dizi, Zonguldak'ın kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile madende işçi olarak çalışan Davut'un imkansız aşkını konu ediniyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinde; Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Arif Diren, Onur Kaya ve Ezgi Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.