Kanunsuz Topraklar'dan 2. fragman geldi: 'Kim dokuz cana kıymış pisi pisine?'

Kanunsuz Topraklar'dan 2. fragman geldi: 'Kim dokuz cana kıymış pisi pisine?'

FOX TV ekranlarında yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinden ikinci fragman geldi. Yayınlanan fragmanlar, dizinin güçlü bir hikaye ve çekim kalitesine sahip olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanması beklenen ve 1940'lı yıllarda geçen dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'ın çekimlerine yaklaşık üç ay önce başlanmıştı.

Başrollerini Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in paylaştığı dizinin merakla beklenen ikinci fragmanı yayınlandı.

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, 1940'lı yıllarda geçiyor.

Davut adındaki bir maden işçisinin kendisini ölümü terk ettiği patronu ile yaşadığı hak mücadelesini anlatan dizi, milyonları etkileyecek kadar güçlü. İşte Kanunsuz Topraklar 2. fragmanı...

Kanunsuz Topraklar 2. Fragmanı İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Büyük bir merakla beklenen dizi, Zonguldak'ın kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey'in kızı Gülfem ile madende işçi olarak çalışan Davut'un imkansız aşkını konu ediniyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinde Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yanı sıra; Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Arif Diren, Onur Kaya ve Ezgi Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınladığı fragmanlarla izleyicisini sabırsızlandıran Kanunsuz Topraklar'ın Çarşamba akşamları FOX TV ekranlarına gelmesi bekleniyor. Ancan dizinin yayın günü hala belirsizliğini koruyor.