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- Kanunsuz Topraklar'dan bir ayrılık haberi daha! O isim kurnazlığıyla pes dedirtmişti
Kanunsuz Topraklar'dan bir ayrılık haberi daha! O isim kurnazlığıyla pes dedirtmişti
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 11:55
Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar dizisi, reytinglerde beklenilenin altında kalınca bazı değişimler yaşanmıştı.
Dizinin yönetmeni Zülküf Yücel, altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrılmış ve diziyi Cevdet Mercan devralmıştı.
Ardından dizide Malik Bey karakterine hayat veren Murat Daltaban da geçtiğimiz haftalarda projeye veda etmişti.
Her bölümünde nefes kesen anların yaşandığı diziden bir ayrılık haberi daha geldi.
KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN KEVSER'İ ONURYAY EVRENTAN GİDİYOR
Kanunsuz Topraklar dizisinde Malik Bey'in konağının kahya kadını Kevser karakterine hayat veren Onuryay Evrentan'ın projeye veda edeceği öğrenildi.
Kevser, çok genç yaşta Malik Bey'in yanında çalışmaya başlayan, bu sayede de rahat içinde yaşayan, ama gözü daha da yükseklerde olduğu için alavere dalavere yapmadan duramayan kurnaz bir insandı.
ONURYAY EVRENTAN KİMDİR
16 Ağustos 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Onuryay Evrentan, Hacettepe Biyoloji bölümünde okurken asıl yapmak istediği işe yani Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi oyunculuk bölümüne girip 2000 yılında mezun oldu.
Okula girmeden önce ilk profesyonel deneyimini Fatih Arslan’ın yönettiği "Tersine Akan Nehir" dizisinde gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen oyuncu; her daim dizi, tiyatro, sinema projelerinin içinde oldu.
Onuryay Evrentan, ''Parmaklıklar Ardında'' dizisinde hayat verdiği Aylin karakteri ile büyük ses getirdi. Daha sonrasında beğenilen işlerinden biri ''Bir çocuk Sevdim'' dizisindeki Emine karakteridir.
Ardından ''Avlu'' dizisinde Müdür muavini rolüyle göz dolduran Evrentan, son olarak "Kanunsuz Topraklar" dizisinde Kevser karakterini canlandırdı.
ROL ALDIĞI DİZİLER
- Kanunsuz Topraklar / Kevser / 2021
- Bir Annenin Günahı / 2020
- Avlu / Özlem / 2017-2019
- Savaşçı / Rojda / 2017
- Yüzyıllık Mühür / Zehra / 2016
- Bugünün Saraylısı / Meral /2014
- Yasak / Kıymet / 2014
- Bir Çocuk Sevdim / Emine / 2011-2012
- Güneydoğudan Öyküler / Cemile / 2010
- Parmaklıklar Ardında / Aylin / 2007-2008
- Oyun Bitti / Nazife / 2007
- Sağır Oda / Sahar / 2007
- Yabancı Damat / Birgül / 2006
- Sensiz Olmuyor / Hande / 2005
- Bir İstanbul Masalı / Yasemin / 2004
- Pembe Patikler / Gülbin / 2003
- Kınalı Kar / Didem / 2002
- Tersine Akan Nehir / Raziye / 1996
ROL ALDIĞI FİLMLER
- Emanet / Leyla / 2016
- Ekonomi Tıkırında / Ayla / 2016
- Halam Geldi / Bahar / 2013
- Gölgesizler / Aynalı Fatma / 2008
- Hokkabaz / Sibel / 2006
- Kısık Ateşte 15 Dakika / Şeyma / 2006