Kanunsuz Topraklar'dan bir ayrılık haberi daha! O isim kurnazlığıyla pes dedirtmişti

Kanunsuz Topraklar'dan bir ayrılık haberi daha! O isim kurnazlığıyla pes dedirtmişti

FOX TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Malik Bey'in konağının kahyası Kevser rolüne hayat veren Onuryay Evrentan'ın projeye veda edeceği öğrenildi.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar dizisi, reytinglerde beklenilenin altında kalınca bazı değişimler yaşanmıştı.

Dizinin yönetmeni Zülküf Yücel, altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrılmış ve diziyi Cevdet Mercan devralmıştı.

Ardından dizide Malik Bey karakterine hayat veren Murat Daltaban da geçtiğimiz haftalarda projeye veda etmişti.

Her bölümünde nefes kesen anların yaşandığı diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'IN KEVSER'İ ONURYAY EVRENTAN GİDİYOR

Kanunsuz Topraklar dizisinde Malik Bey'in konağının kahya kadını Kevser karakterine hayat veren Onuryay Evrentan'ın projeye veda edeceği öğrenildi.

Kevser, çok genç yaşta Malik Bey'in yanında çalışmaya başlayan, bu sayede de rahat içinde yaşayan, ama gözü daha da yükseklerde olduğu için alavere dalavere yapmadan duramayan kurnaz bir insandı.

ONURYAY EVRENTAN KİMDİR

16 Ağustos 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Onuryay Evrentan, Hacettepe Biyoloji bölümünde okurken asıl yapmak istediği işe yani Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi oyunculuk bölümüne girip 2000 yılında mezun oldu.

Okula girmeden önce ilk profesyonel deneyimini Fatih Arslan’ın yönettiği "Tersine Akan Nehir" dizisinde gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen oyuncu; her daim dizi, tiyatro, sinema projelerinin içinde oldu.

Onuryay Evrentan, ''Parmaklıklar Ardında'' dizisinde hayat verdiği Aylin karakteri ile büyük ses getirdi. Daha sonrasında beğenilen işlerinden biri ''Bir çocuk Sevdim'' dizisindeki Emine karakteridir.

Ardından ''Avlu'' dizisinde Müdür muavini rolüyle göz dolduran Evrentan, son olarak "Kanunsuz Topraklar" dizisinde Kevser karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kanunsuz Topraklar / Kevser / 2021

Bir Annenin Günahı / 2020

Avlu / Özlem / 2017-2019

Savaşçı / Rojda / 2017

Yüzyıllık Mühür / Zehra / 2016

Bugünün Saraylısı / Meral /2014

Yasak / Kıymet / 2014

Bir Çocuk Sevdim / Emine / 2011-2012

Güneydoğudan Öyküler / Cemile / 2010

Parmaklıklar Ardında / Aylin / 2007-2008

Oyun Bitti / Nazife / 2007

Sağır Oda / Sahar / 2007

Yabancı Damat / Birgül / 2006

Sensiz Olmuyor / Hande / 2005

Bir İstanbul Masalı / Yasemin / 2004

Pembe Patikler / Gülbin / 2003

Kınalı Kar / Didem / 2002

Tersine Akan Nehir / Raziye / 1996

ROL ALDIĞI FİLMLER