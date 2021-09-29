Kanunsuz Topraklar'ın Ali'si Necip Memilli kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

Kanunsuz Topraklar bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, başrol oyuncularının hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Kanunsuz Topraklar'ın Ali'si Necip Memilli kimdir?

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Kanunsuz Topraklar, bugün başlıyor.

İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi, 1939 yılında ve Zonguldak'ta geçiyor.

Beyaz perdenin ve televizyon ekranlarının deneyimli oyuncusu Necip Memili, Kanunsuz Topraklar dizisinde maden patronu olan Ali karakterine hayat veriyor.

Bunun üzerine diziyi merak edenler, "Kanunsuz Topraklar'ın Ali'yi kim oynuyor, Necip Memilli kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Kanunsuz Topraklar'ın Ali'si Necip Memilli kimdir? İşte detaylar...

KANUNSUZ TOPRAKLAR ALİ

Ali Gelik, zengin bir iş adamıdır. Çok okumuş yazmış biri değildir, fakat her konuda bir fikri vardır. Malik kadar toprağı yoktur ama ondan daha büyük kömür madenlerinin sahibidir. Yakışıklı ve çapkın bir adam olması sebebiyle kadınların her zaman ilgi odağı olmuştur.

NECİP MEMİLLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Özkan ve Bahtiyar adlarında iki kardeşi olan oyuncu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde okudu. Sonrasında makine montaj alanında çalışan oyuncu 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak sahne almaya başladı.



.2003 yılında kazandığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden 2007 yılında mezun oldu.

İSTANBUL MACERASI

2007 yılında kendisi gibi oyuncu çocukluk arkadaşı Caner Cindoruk ile birlikte İstanbul’a geldiklerinde Savaş Dinçel‘in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde Caner Cindoruk ile birlikte oynadı.

DÖNEM DİZİLERİNİN TANINAN YÜZÜ

2007 -2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin romanından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk gibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” dizisinde Erkan karakterini canlandırdı.

2009 – 2010 yılları arasında yayınlanan, Orhan Kemal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Hanımın Çiftliği’ dizisinde Zaloğlu Ramazan karakterine can veren ünlü oyuncu bu dizi ile tanınırlığını arttırmıştır. Dizide: Mehmet Aslantuğ, Özgü Namal ve Caner Cindoruk gibi oyuncular da bulunmaktaydı.



Televizyon başarısını Tiyatro sahnesinde de devam ettiren ünlü oyuncu ‘Bira Fabrikası’ adlı oyunda Ünsal, Melis Birkan, Gürsu Gür ile birlikte oynadı.



Necip Memili, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Melek Baykal, Zafer Algöz, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur ile beraber oynadı.



Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2018 itibariyle ekranların fenomen dizisi Çukur Dizisinin kadrosunu katıldı.

ROL ALDIĞI DİZİ, FİLM VE OYUNLAR

2015 – Bira Fabrikası : Koffi Kwahule – Moda sahnesi

2006 – Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel – İstanbul Yeni Sahne

2016 – Kaçma Birader (Şişe Kadir) (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Musa Bozoğlu) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 – Bedel (Vedat Seyhanlı) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Doğan/Dodo) (TV Dizisi)

2014 – Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (İmam Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Haluk) (Sinema Filmi)

2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Dila Hanım (Azer) (TV Dizisi)

2011 – Yalan Dünya (İnşaat İşçisi) (TV Dizisi)

2011 – Sümela’nın Şifresi:Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2011 – Lüks Otel (Mehdi) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Fikret) (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Fırıldak Necmi) (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Zaloğlu Ramazan) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Nuri) (TV Dizisi)

2007 – Pusat (Taksici) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Mahkum) (TV Dizisi) –

2007 – Bez Bebek (Selman) (TV Dizisi) –

2007 – 2008 – Yaprak Dökümü (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Deli) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Ali) (TV Dizisi)