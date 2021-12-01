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    Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u Uğur Güneş'in 'Nereden nereye' dedirten karesi

    Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut karakterine hayat veren Uğur Güneş'in eski hali gündem oldu. Güneş'in yıllar önceki karelerini gören hayranları, ''Nereden nereye!'' demekten kendini alıkoyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 21:15
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    Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u Uğur Güneş'in 'Nereden nereye' dedirten karesi

    Ekranların aranan yüzü Uğur Güneş, şimdilerde çarşamba akşamlarına damga vuran FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar'da rol alıyor.

    Dizide Davut karakterine hayat veren Uğur Güneş, karizmatikliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

    Ekranların sevilen dizisi Diriliş: Ertuğrul'da hayat verdiği Tuğtekin Bey karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteri ile izleyenlerin kalbini kazanmayı başarmıştı.

    DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

    Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Uğur Güneş'in, oyunculuğa bundan tam 10 yıl önce ''Yeniden Başla'' adlı diziyle başladığı ortaya çıktı.

    Güneş'in oyunculuğa başladığı dönemden bu yana yaşadığı değişim, herkesi şoke etti.

    Ödüllü oyuncunun o dönemki hallerini gören hayranları, ''Nereden nereye!'' demekten kendini alıkoyamadı.

    İşte o kare...

    Kanunsuz Topraklar ın Davut u Uğur Güneş in Nereden nereye dedirten karesi #1

    Kanunsuz Topraklar ın Davut u Uğur Güneş in Nereden nereye dedirten karesi #2

    Kanunsuz Topraklar ın Davut u Uğur Güneş in Nereden nereye dedirten karesi #3

    Kanunsuz Topraklar ın Davut u Uğur Güneş in Nereden nereye dedirten karesi #4

    Kanunsuz Topraklar ın Davut u Uğur Güneş in Nereden nereye dedirten karesi #5

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