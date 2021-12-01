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Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u Uğur Güneş'in 'Nereden nereye' dedirten karesi

Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u Uğur Güneş'in 'Nereden nereye' dedirten karesi

Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut karakterine hayat veren Uğur Güneş'in eski hali gündem oldu. Güneş'in yıllar önceki karelerini gören hayranları, ''Nereden nereye!'' demekten kendini alıkoyamadı.