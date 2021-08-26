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Mahkemeye başvurdu! Kanye West'in yeni ismi...

Mahkemeye başvurdu! Kanye West'in yeni ismi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, radikal bir karar alarak adının "Ye" olması için mahkemeye başvurdu. West, yeni ismini sosyal medya hesaplarına da ekledi.