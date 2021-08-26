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- Mahkemeye başvurdu! Kanye West'in yeni ismi...
Mahkemeye başvurdu! Kanye West'in yeni ismi...
Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, radikal bir karar alarak adının "Ye" olması için mahkemeye başvurdu. West, yeni ismini sosyal medya hesaplarına da ekledi.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 16:28
- Güncelleme : 26.08.2021 - 16:35
Kanye West olarak tanınan 44 yaşındaki ABD'li rapçi, ismini değiştirmeye çalışıyor.
Tam adı Kanye Omari West olan şarkıcı, adını basitleştirmek, sadece “Ye” olmak için mahkemeye başvurdu.
West'in, isim değişikliği başvurusunda bulunmasına, mahkeme belgelerinde "kişisel nedenleri" gerekçe gösterdiği kaydedildi.
West, sosyal medyada hesaplarındaki biyografi kısmını da bu ismi ekledi.
ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI
Ünlü rapçi, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘YE’” demişti. West, şimdi bu adı resmileştirmek istiyor.