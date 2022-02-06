Kaos güzeli Survivor Evrim Keklik çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacısı Evrim Keklik'in Survivor ile şöhreti yakaladığını düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Survivor Evrim, bakın daha önce hangi yarışmayla karşımıza çıkmış...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor 2020 yarışmasıyla ünlenen Evrim Keklik, Survivor All Star 2022 sezonunun da iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sivri dilliliğiyle bilinen Evrim Keklik, sürekli agresif çıkışlarıyla gündeme geliyor.

Survivor'da ortalığı karıştırmasıyla bilinen Evrim Keklik'in özel hayatı merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, Survivor ile büyük bir üne kavuştuğu düşünülen Evrim'in daha önce katıldığı yarışmaları görünce şaşkına döndü.

SAKATLANINCA VOLEYBOLU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

14 Mart 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen voleybolcu Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır.

İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyerine Fenerbahçe Kulübünün Kadın Voleybol Takımı'nda başlayan Keklik, 10 yıl boyunca burada oynadı.

1 yıl kadar da Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na transfer edildi.

Ancak Evrim Keklik, omzunda yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola bırakmak zorunda kaldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde yüzme antrenörlüğü yapan Survivor Evrim'in, 2018 yılında, şimdilerde sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Yarışmada, Evrim'e annesi ve babası eşlik etti. Araba almak istediğini söyleyen Evrim, yarışmada 60 bin TL'lik sorunun yanıtını bilemeyince 30 bin TL'lik çekle evine döndü.

Evrim'in yarışmadan çekilmesine neden olan soru NBA'den geldi. Evrim, yarışmadan çekilmek yerine soruya cevap verseydi 30 bin TL kazanamayacaktı.