Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı hangi kanalda? Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı konusu nedir?

12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi merak ediliyor. 2016 yapımı macera ve aksiyon dolu film bu akşam film severler ile buluşacak.

Yönetmen kadrosunda Anthony Russo ve Joe Russo'nun yer aldığı Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi 6 Mayıs 2016'da vizyona girmiştir. Filmin başrol oyuncuları arasında Chris Evans, Robert Downey Jr. yer alıyor.

İşte Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI KONUSU

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı; süper kahramanları, öykü evreninin en önemli konusunda karşı karşıya getiriyor.

Yenilmezler'in dahil olduğu olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yapmaya başlarlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur.

Steve Rogers'ın önderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup ve Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen bir diğer gruptur.

KAPTAN AMERİKA CIVIL WAR HANGİ KANALDA?

Kaptan Amerika serisinin Kahramanların Savaşı filmi bu akşam 12 Kasım Perşembe, 20.00 ve 22.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI