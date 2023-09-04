Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşine bakın! Adını formasında taşıyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in emektar kaptanı Eda Erdem Dündar, 12 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu. Özel hayatı merak konusu olan Eda Erdem, eşi Erdem Dündar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, voleybol yeteneği ve kaptanlık ruhuyla bir kez daha hayran bıraktı.

36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı oldu.

Filenin Sultanı kaptan Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak ediliyor.

12 yıldır evli

2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine giren Eda Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.

Eda Erdem evli mi, çocuğu var mı diye soranlar 12 yıllık eşi Erdem Dündar ile karşılaşıyor.

Henüz anne baba olmayan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Eda Erdem Dündar Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınırken, eşi Erdem Dündar'ın kameralardan uzak durduğu görülüyor.