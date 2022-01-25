Kar yağarken gök gürültüsü olur mu, şimşek çakar mı? İşte nedeni ve anlamı

Kar yağarken gök gürültüsü olur mu, şimşek çakar mı? İşte nedeni ve anlamı

Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürürken zaman zaman gök gürültüsü ve imşek çakması meydana geliyor. Peki kar yağarken şimşek çakması normal mi? Kar yağarken gök gürlemesi neden olur?

Türkiye, geçtiğimiz haftadan beri kara teslim olmuş durumda... Tüm yurtta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getidi.

Vatandaşlar, zaman zaman kar yağışı ile birlikte gök gürültüsü ve şimşek çakmasıyla karşılaştı.

Yağmur yağarken yaşanan şimşek çakması ve gök gürlemesi olayının kar yağarken yaşanması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Alışılagelmiş bir durum olmaması nedeniyle ''Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu?'' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Peki kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur? Kar yağarken şimşek çakmasının sebebi nedir? Gök gürültülü kar yağışı neden olur? İşte detaylar...

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDEN OLUR?

Kar yağarken gök gürültüsü, genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanmaktadır. Çünkü denizin üzerindeki hava soğuktur.

Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK NEDEN ÇAKAR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.

Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili, ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.

Uzmanlar, kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması olayının 'cephesel oraj' olarak adlandırıldığını belirterek nadir görülen bir doğa olayı olduğunu belirtmektedir.