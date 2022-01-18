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Kar yağışı haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında kaza tehlikesi atlattı

Kar yağışı haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında kaza tehlikesi atlattı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli girişinde trafik oluştu. Bölgede haber sunan TRT Haber muhabiri Emre Yüncü ve ekibi, kaza tehlikesi geçirdi. O anlar canlı yayına yansıdı.