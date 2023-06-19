Kara Murat'ın Angela'sıydı! 72'lik Hale Soygazi'yi gören dudak ısırdı... Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Hale Soygazi, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

İsviçre'de mankenlik eğitimi alan Hale Soygazi, Türkiye'ye döndüğü gibi kariyerine ilk adımı attı.

1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katılan ve birinci olan Soygazi, daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildi.

Güzelliğini oyunculuk yeteneğiyle birleştiren Hale Soygazi, ilk filmini Cüneyt Arkın ile çevirdi.

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi filminde Angela karakteriyle adından söz ettiren Soygazi, Süt Kardeşler, Bir Garip Yolcu, Mahkum, İtham Ediyorum, Bir Kız Böyle Düştü, Ölüme Koşanlar gibi yapımlarda rol aldı.

Ömrünü sanata adayan Hale Soygazi, şimdilerde dinleniyor.

Güzelliği aynı

72 yaşındaki Hale Soygazi'nin son halini görenler ise, güzelliği karşısında hala büyüleniyor.

Entelektüel bir kişiliği olan Hale Soygazi, kendine iyi bakmayı ihmal etmiyor.

Yaşına göre oldukça bakımlı ve genç görünen Soygazi, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

İşte Hale Soygazi'nin son hali...