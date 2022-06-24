Kara Sevda'nın Zeynep'i mini eteğiyle arz-ı endam etti! 'Bu fiziğe laf eden çarpılır'

Kara Sevda'nın Zeynep'i mini eteğiyle arz-ı endam etti! 'Bu fiziğe laf eden çarpılır'

Kara Sevda dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile tanınan Hazal Filiz Küçükköse, güzelliğiyle sosyal medya üzerinden boy göstermeye devam ediyor.

9 Şubat 1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okudu ve bıraktı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde eğitimine devam eden Hazal Filiz, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.

Güzel ismin asıl çıkışı ise günlük dizi olarak yayınlanan Deniz Yıldızı oldu. Ancak en büyük üne, Kara Sevda sayesinde ulaştı.

Son olarak 2020 yılında Zemheri isimli dizide oynayan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu, tarzıyla konuşuluyor.

Paylaştığı fotoğraflar ve cesur giyim tarzıyla gündemden düşmeyen oyuncu, 2014 yılında evlendiği Tuan Tunalı ile 2018 yılında boşandı.

Boşandıktan sonra yalnız kalmayı tercih eden güzel isim, mini eteğiyle verdiği pozlarla gündeme düştü.

Güzelliğini konuşturan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyadaki hayranlarından beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.

Hazal'ın nefes kesen tarzı

34 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, mini etekli pozuyla görenleri büyüledi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden, "Bu ne güzellik", "Seni çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Ekranlardan uzak kalan oyuncu, paylaştığı pozları sayesinde hem gündemden düşmüyor hem de hayranlarıyla olan iletişimine devam ediyor.

Hazal Filiz Küçükköse; Kara Sevda dizisinin ardından Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve son olarak Zemheri gibi projelerde yer aldı. Ünlü ismin oyunculuk alanında ise birden fazla ödülü bulunuyor.