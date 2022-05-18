Kara Sevda'nın Zeynep'i otoparkta göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı!

Kara Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem oldu. Küçükköse'nin derin dekoltesi görenin aklını başından aldı.

14 Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kara Sevda, yurt içi ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, senaryosunu ise Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün kaleme aldı.

Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde boy gösterdiği dizi, hüzünlü bir aşk hikayesini konu aldı.

74. bölümde final veren dizinin kadrosunda yer alan Hazal Filiz Küçükköse, Zeynep Soydere karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

O zamandan bu zamana kadar birçok başarılı yapımda yer alan ve değişen Hazal Filiz, uzun zamandır ekranlarda boy göstermiyor.

Son olarak ikizi ile gündem olan oyuncu, sosyal medya hesabından cesur karelerini paylaşmayı çok seviyor.

Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmeyen Hazal Filiz Küçükköse, herkesin beğendiği isimlerin başında yer alıyor.

Hazal Filiz Küçükköse'nin dekoltesi

9 Şubat 1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bıraktı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisans eğitimine devam eden güzel oyuncu, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisinde karşımıza çıktı.

Deniz Yıldızı, Kalbim Seni Seçti, Ustura, Uçurum, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Zemheri gibi yapımlarda yer alan oyuncu, otoparkta verdiği pozuyla olay oldu.

Göbeğine kadar inen derin dekolteli pozuyla hayranlarının aklını başından alan Hazal Filiz için, binlerce yorum ve beğeni geldi.

Değişimi olay oldu

Hazal Filiz Küçükköse, yıllar içinde bir hayli değişti. Kilo verdiği görülen Küçükköse, sosyal medya paylaşımları ve derin dekolteli kıyafetleriyle herkesin konuştuğu isimlerin başında geliyor.