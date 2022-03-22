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    Kara Tahta 1. bölüm fragmanı geldi! Başrolde Miray Daner ve Furkan Andıç var...

    Başrollerinde Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın ilk fragmanı yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 22:39
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    Kara Tahta 1. bölüm fragmanı geldi! Başrolde Miray Daner ve Furkan Andıç var...

    Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta, ilk tanıtımı ile heyecanlandırmıştı.

    Başrollerinde Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisinden bugün ise ilk fragman geldi.

    Miray Daner'in Irmak, Furkan Andıç'ın ise Atlas karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Kara Tahta dizisinin yayınlanan fragmanı merakları iyice artırdı.

    Irmak'ın Atlas'ı beklediği ancak sonunda terk edildiği hatta unutulduğu görüldü.Atlas ise terk ettiği yere geri döndü.

    Atlas'ın dönüşü iyi karşılanmazken herkes ona, "Neden geldin?" sorusunu sordu. İşte Kara Tahta 1. bölüm fragmanı...

    Kara Tahta 1. bölüm fragmanı İZLE

    Kara Tahta 1. bölüm fragmanı geldi! Başrolde Miray Daner ve Furkan Andıç var... #1

    KARA TAHTA KONUSU

    Lise yıllarındayken zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanır. Eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalan Atlas’ın dönüşü tesadüf mü tevafuk mu?


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