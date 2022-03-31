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    Kara Tahta oyuncuları ilk bölümü beraber izlediler

    TRT'nin yeni dizisisi Kara Tahta, seyircisi ile buluştu. Oyuncular ilk bölümü beraber izlediler.
    • AA
    • 31.03.2022 - 10:32
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    Kara Tahta oyuncuları ilk bölümü beraber izlediler

    Son dönemde birbirinden iyi projeleri seyircisi ile buluşturan TRT'de merakla beklenen bir dizi daha gösterimine başladı.

    KARA TAHTA SEYİRCİ İLE BULUŞTU

    Çekimleri Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde yapılan "Kara Tahta" dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

    Kara Tahta oyuncuları ilk bölümü beraber izlediler #1

    BERABER İZLEDİLER

    Dizinin ilk bölümü TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol (sağ 4), TRT'den yetkililer, dizinin yapım ekibi ve dizi oyuncuları ile davetlilerin katılımıyla Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezinde izlendi.

    Genel Müdür Yardımcısı Varol ve dizi oyuncuları gala öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

    Kara Tahta oyuncuları ilk bölümü beraber izlediler #2

    Kara Tahta oyuncuları ilk bölümü beraber izlediler #3



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