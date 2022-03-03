Kara Tahta sete çıktı, ilk kareler geldi! Miray Daner ve Furkan Andıç'ın uyumu mest etti

Kara Tahta sete çıktı, ilk kareler geldi! Miray Daner ve Furkan Andıç'ın uyumu mest etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kara Tahta dizisinin çekimleri başladı. ÜS Yapım imzalı dizinin setinden gelen fotoğraflar heyecanı artırırken Furkan Andıç ve Miray Daner'in uyumu dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner'in yer aldığı ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisi için geri sayım devam ediyor.

Miray Daner Irmak, Furkan Andıç'ın ise Atlas karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Kara Tahta dizisinin çekimleri başladı.

SETTEN KARELER GELDİ

Kadrosunda Yargı dizisine ölerek veda eden Onur Durmaz'ın da yer aldığı Kara Tahta dizisinin setinden ilk kareler geldi.

Kara Tahta'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda, Furkan Andıç ve Miray Daner'in uyumu oldukça beğenildi.

Merakla beklenen dizinin ana konusu ise şöyle:

Lise yıllarındayken zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanır. Eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalan Atlas’ın dönüşü tesadüf mü tevafuk mu?