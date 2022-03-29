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    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor

    TRT'nin Edirne'de çekilen "Kara Tahta" dizisi, yarın akşam ekran serüvenine başlayacak.
    • AA
    • 29.03.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:55
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    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor

    TRT'nin yeni dizisi "Kara Tahta" yarın ilk bölümüyle ekranlara geliyor.

    Çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde gerçekleştirilen dizi, TRT 1'de yayınlanacak ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

    Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan Ender Mıhlar'ın yönettiği Üs Yapım projesi dizide Furkan Andıç (Atlas), Miray Daner (Irmak), Cengiz Bozkurt (Arif) Çiçek Dilligil (Sevgi), Mine Tüfekçioğlu (Ülfet), Onur Durmaz (Cafer), Selen Uçer (Münevver), Kerem Arslanoğlu (Bekir) Taylan Meydan (İskender) Nizam Namidar (Hikmet), Yasemin Yazıcı (Esra) Veda Terzioğlu (İrem), Murat Danacı (Harun), Ömer Faruk Uluocak (Nevzat), Eylül Uğan (Aylin) rol alıyor.

    Kara Tahta 1. Bölüm Fragmanı VİDEO

    MEZUN OLDUĞU OKULA ÖĞRETMEN OLARAK DÖNÜYOR

    Çekimlerine ay başında başlayan Kara Tahta dizisinde Atlas’ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak.

    Bu arada yarın, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde dizinin yayına gireceği saatte ilk bölüm izlenme programı düzenlenecek.

    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor #1

    "EDİRNE'NİN TANITIMINA CİDDİ KATKI SAĞLIYOR"

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, dizinin çekimlerinin yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

    Edirne'nin kültür, turizm ve sanat alanlarındaki tanıtımının sürdüğünü belirten Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özellikle son dönemdeki sinema ve dizi sektörüne yapmış olduğu destekler ve TRT'nin yapmış olduğu destekler önemli. Kara Tahta dizisi yarın yayında olacak. Şehrimizi özleyenlere, şehrimize gelmek isteyenlere ciddi anlamda katkı sunacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor #2

    Soytürk, şehrin birçok yerinde çekimlerin sürdüğünü söyledi.

    Dizinin, doğal bir plato olan Edirne'nin tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Soytürk, "Karaağaç, Mecidiye ve Ekmekçizade Ahmet Paşa köprülerimiz, tarihi tren garı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Deveci Han, Kaleiçi'ndeki tarihi tescilli yapılarımız, konaklarımız kullanılarak şehrimizin, kültür turizminin başkenti olan Edirne'mizin tanıtımına ciddi katkı sunuluyor. Tarihi Edirne Lisesi'nde de dizinin birçok bölümü çekilmeye devam ediliyor." diye konuştu.

    Kara Tahta dizisi seyirciyle buluşuyor #3


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