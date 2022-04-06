Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç'ın eski aşkı Teşkilat dizisinden çıktı! O isim güzelliğiyle büyülüyor...

Kara Tahta'nın Atlas'ı Furkan Andıç'ın eski aşkı Teşkilat dizisinden çıktı! O isim güzelliğiyle büyülüyor...

Kara Tahta dizisinde Atlas karakteriyle izleyici karşısına çıkan Furkan Andıç, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Andıç'ın, bir dönem Teşkilat dizisinin güzel ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birçok reklam filminde rol alarak dikkatleri üzerine çeken Furkan Andıç, 2011 yılında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde canlandırdığı Levent karakteriyle adını duyurdu.

2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisinde hayat verdiği Selim İnan karakteriyle ününe ün katan Furkan Andıç, 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

2016 yılında yayınlanan Tatlı İntikam dizisinde Sinan karakterini canlandıran Andıç, Çatı Katı Aşk dizisinde hayat verdiği Ateş karakteriyle yıldızını iyice parlattı.

Uzun bir aranın ardından başrolünü Miray Daner ile paylaştığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta ile ekranlara dönen Andıç, dizide Atlas karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıta yakışıklılığıyla da beğeni toplayan oyuncunun özel hayatı merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, yakışıklı oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ismi gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Furkan Andıç ve Deniz Baysal aşkı

Furkan Andıç, 2015 yılında ''Kaçak Gelinler'' dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Deniz Baysal ile aşk yaşamıştı.

Furkan Andıç ve Deniz Baysal çifti, Cihangir'de el ele yürürken görüntülenmişti. Ancak ünlü çiftin birliktelikleri uzun sürmedi.

32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Baysal'dan ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Deniz Baysal ise 2019 yılında 'Kolpa' grubunun kurucularından Barış Yurtçu ile hayatını birleştirdi.

Baysal, şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle adından söz ettiriyor.