Kara Tahta'nın Bekir'i Kerem Arslanoğlu'nun eski aşkı Kırmızı Oda'dan çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Kara Tahta dizisinde Bekir karakterini canlandıran Kerem Arslanoğlu, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Arslanoğlu'nun, bir dönem Kırmızı Oda dizisinin güzel ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

9 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Arslanoğlu, Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa 2010 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle başlayan Kerem Arslanoğlu; daha sonra Farklı Desenler, Öğretmen Kemal, Bulutların Ötesi, Nizama Adanmış Ruhlar, Kurşun, Hay Sultan ve Destan gibi dizilerde rol aldı.

Son Mektup, Bölük, Kurşun, Love, Death and Tomatoes gibi sinema filmlerinde de rol alan Kerem Arslanoğlu, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinde rol alıyor.

Başrolünü Furkan Andıç ve Miray Daner ile paylaştığı dizide hayat verdiği Bekir karakteriyle izleyicilerin nefretini kazanan Arslanoğlu, oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Performasının yanı sıra yakışıklılığıyla da beğeni toplayan Arslanoğlu'num özel hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, yakışıklı oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ismi gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Kerem Arslanoğlu ve Hande Doğandemir aşkı

Kerem Arslanoğlu, Aralık 2019'da kendisi gibi oyuncu olan Hande Doğandemir ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kerem Arslanoğlu ve Hande Doğandemir çifti, aşklarını sosyal medyadan ilan etmişti.

Ancak ünlü çiftin birliktelikleri uzun sürmemişti. Uzun zamandır birlikteliklerindeki sorunları aşmaya çalışan çift, bir süre ara vermişti.

Ancak problemlerini çözüme kavuşturamayan ikili, Haziran 2020'de yollarını ayırmıştı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Hatice Turhan Sultan karakteriyle adından söz ettiren Hande Doğandemir, son olarak Kırmızı Oda ve Annemizi Saklarken dizilerinde rol aldı.