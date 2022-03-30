Kara Tahta'nın yıldızı Miray Daner'in çocukken de ekrandaymış! 'Mavi önlüklü, al yanaklı'

Kara Tahta dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu Miray Daner'in tecrübesi çocukluk yıllarına dayanıyor. Daner'in minik halleri ise sevenlerini hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor.

TRT1 ekranlarının yeni iddialı dizi Kara Tahta, seyircisiyle buluşuyor.

Yarım kalan bir aşk hikayesini anlatan dizide, Miray Daner ve Furkan Andıç başrolü paylaşıyor.

Hem güzelliği, hem de oyunculuğu ile adından söz ettiren genç oyuncu Miray Daner, dizide Irmak karakterine hayat verecek.

Seyirciler ise Miray Daner hakkındaki aramaları hızlandırdı. Miray Daner'in kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor.

Kubilay Aka ile birlikteliğinin ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e gönlülü kaptıran oyuncu, aşkın tadını çıkartıyor.

Medcezir, Vatanım Sensin gibi sevilen dizilerde rol alan Miray Daner'in ekran macerası aslında daha eskiye dayanıyor.

1999 doğumlu Miray Daner, '' Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum" ifadesini kullanmıştı. Daner'in çocukluk yaşlarında rol aldığı diziyi duyanlar, şaştı kaldı.

MİRAY DANER'İN ÇOCUK ROLLERİ

Miray Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı.

Papatyam dizisinde Gonca karakterine hayat veren güzel isim, Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.

2007-2008 yıllarında ekranlara gelen Bez Bebek'te de yer alan Daner, kariyer basamaklarını adım adım çıktı.

Daner, Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrol olduğu 1 Kadın 1 Erkek dizisinde de "Zeynep" karakterinin çocukluğuna hayat verdi.

İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanmakta olan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

Sonrasında ise Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandırdı ve asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yaptı.