Kara Tahta'nın yıldızı Miray Daner'in kuzeni ünlü oyuncu çıktı! Çukur'un gözü karası..

Kara Tahta dizisinde canlandırdığı Irmak karakteri ile ekranlara dönen Miray Daner'in Çukur'un yıldız ismi ile akraba olduğu ortaya çıktı.

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta seyircisiyle buluştu, ilk bölümden beğenileri kaptı.

Dizide başrol karakteri Irmak'ı canlandıran Miray Daner ise şüphesiz en dikkat çeken isimlerden oldu.

Şu sıralar Oğulcan Engin ile birlikte olan güzel oyuncu, uzun yıllardır setlerde yer alıyor. Başarılı projelere ismini yazdıran Miray Daner, yeni rolüyle de ilgi çekiyor.

Seyirciler ise Miray Daner hakkındaki aramaları hızlandırdı. Miray Daner'in kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor.

Miray Daner'in ünlü bir oyuncu ile olan akrabalığı ise sevenlerini adeta şoke etti.

ARAS BULUT İYNEMLİ İLE KUZEN

Miray Daner ile Aras Bulut İynemli'nin kuzen oldukları öğrenildi.

Vatanım Sensin' dizisinde oynadığı 'Hilal' karakteriyle adını duyuran Miray Daner de, yıllar önce katıldığı Beyaz Show programında soru üzerine, Aras Bulut İynemli'nin halasının oğlu olduğunu dile getirmişti.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Mete' karakteriyle şöhrete kavuşan, İçerde ve Çukur dizileriyle zirve yapan oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzak.