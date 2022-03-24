Karadayı'nın Ayten'i gönüllerin ikinci Türkan'ı... Melike İpek Yalova'nın gece mavisi sütyeni 'Of' dedirtti...

Mahkum dizisinde Büge Yesari karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, güzelliğini Instagram pozlarıyla taçlandırıyor. Türkan Şoray'a benzetilen oyuncunun, her karesinde ayrı bir hava var.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar ve Cem Karcı'nın birlikte üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat ikilisinin yazdığı Karadayı'da yer alan Melike İpek Yalova, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'le birlikte boy gösterdi.

Daha sonra en fazla tanındığı dizi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan oyuncu, Müjgan Hekimoğlu karakterine hayat verdi.

80 bölüm canlandırdığı Müjgan Hekimoğlu karakterinin ardından Mahkum'a geçiş yapan Melike İpek Yalova, güzelliği ile adından söz ettiren bir isim.

29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen, Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Kastilya Prensesi Isabella" olarak yer alan Yalova, Türkan Şoray'a benzerliği ile sık sık gündeme geliyor.

Gözleri, kirpikleri ve buğulu bakışları ile Türkan Şoray'ı andıran Melike İpek Yalova, Mahkum dizisi ile iyice dikkatleri çekti.

Mahkum'da canlandırdığı karakterle konuşulan Yalova'nın Instagram'dan paylaştığı son kare ise tüm bu detayların önüne geçti.

Güzel ismin paylaştığı kareye gelen yorumlar arasında, "Gönüllerin ikinci Türkan Şorayı" , "Çok güzel çok" ifadeleri yer aldı.

MELİKE İPEK YALOVA'NIN KUSURSUZ GÜZELLİĞİ

Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızı olan ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Melike İpek Yalova, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

Roma’da, La Sapienza Universitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi masterı yapan Yalova, eğitimine verdiği önemi oyunculuk için verdi ve bu alanda parladı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile haberlere konu olan Yalova, son paylaştığı kare ile bunu bir kez daha ortaya koydu. Siyah bir ceket giyen ve içerisindeki gece mavisi sütyeni ile parlayan Yalova, görenlerin aklını başından aldı.

İŞTE O KARE..