Kucağındaki keçiyi seven Karadenizli bir vatandaş, aynı karşılığı göremedi. Her öpücükte bağıran keçi, izleyenleri güldürdü.

Karadenizli bir adam, kucağına keçiyi aldı, izleyenleri kahkahalara boğdu.

Sevimliliği ile dikkat çeken keçi, kucakta huzursuzlanırken, adam da hayvanı öpücüklere boğdu.

Sevgisine karşılık bulamadı

Ancak bu büyük sevgi, bir türlü karşılığını bulamadı.

Öpülmekten rahatsız olan ve kendini geriye doğru çekerek tepki veren keçi, tavırlarıyla adeta şoke etti.

Yüz binlerce kez izlendi

Bağıran keçi, Karadenizli adamı daha da keyiflendirdi.

Bu anlar, sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Video, yüz binlerce kez izlendi.

Karadenizli vatandaşın yavru keçiye sevgisi VİDEO