Karahan Çantay kimdir? Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay öldü mü?

Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Karahan Çantay, Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Peki Karahan Çantay kimdir?

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve Tayland'da yaşamını sürdüren Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti.

90'lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay'ın naaşı 2 gündür hastane morgunda yakınlarının alması için beklediği haberiyle gündeme geldi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Çantay hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Erkek güzel seçilen Çantay Mr. World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştu.

Peki Karahan Çantay kimdir? İşte merak edilenler..

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu.

Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.

Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı.

Zehirli Sarmaşık, Sibel,Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş gibi dizi ve filmlerde oynadı. Yanı sıra Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı. 2000 yılının Mart atında Bülent Ersoy'un "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" adlı şarkının klibinde oynadı.

Eski modelin Tayland'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun süredir Tayland’da yaşayıp matematik öğretmenliği yapan Çantay'ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öğrenildi.