Karakter gerçek oldu! Evde Tek Başına'nın yıldızı kız arkadaşına kabusu yaşattı

Karakter gerçek oldu! Evde Tek Başına'nın yıldızı kız arkadaşına kabusu yaşattı

Unutulmaz filmler arasında yerini alan Evde Tek Başına serisinde kötü karakteri canlandıran Devin Ratray, kız arkadaşını boğmaya çalıştı. Gözaltına alınan oyuncu, kefaletle serbest bırakıldı.

Efsane filmler arasında olan Evde Tek Başına, herkesin izlediği yapımlardan birisi olara öne çıkıyor.

Filmde kötü ağabey olarak yer alan 44 yaşındaki oyuncu Devin Ratray, şiddet olayı ile gündeme geldi.

Devin Ratray'in kız arkadaşıyla eğlenmek üzere bir bara gittiği ve tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Ratray'ın bir barda iki hayranına ücretsiz imza vermesinin ardından otele gittikleri ve kız arkadaşını boğmaya çalıştığı belirlendi.

"İŞTE BÖYLE ÖLÜRSÜN"

Kız arkadaşının ifadesine göre; Ratray genç kadını önce yatağa itti, ardından ellerini ağzına ve boynuna götürerek boğmaya çalıştı. O esnada Ratray'in sevgilisine "İşte böyle ölürsün" dediği iddia edildi.

Ratray'in kendisini şiddetle yumrukladığını söyleyen genç kadın, uğradığı şiddet nedeniyle gözlerinin altında ve göğsünde morluklar oluştuğunu ve dudağında yarık şeklinde yaralanmaya maruz kaldığını söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polise teslim olduğu belirtilen ünlü oyuncunun 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.