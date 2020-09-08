Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, koronavirüse yakalandı

Köşe yazısında hastalığı ile ilgili bilgi veren Beki; virüse yakalanmayı beklemediğini, durumunun iyi olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, bugünkü köşesinde koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Beki, “Galapagos Adaları’nda, türlerin kökenini ararken Darwin’i görmüş yaşlı bir kaplumbağaya rastlama ihtimalim daha yüksek gibi geliyordu. Koronaya yakalanma ihtimalim daha yüksekmiş. Yanıldığımı geçen hafta öğrendim.” dedi.

EVİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

“Ciğerlere inmediği için şanslıyım. Evde tedavinin sonlarına yaklaşıyorum.” diyen Beki, yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Ne anladın derseniz… Demek bana da bulaşıyormuş, siz de korkun, korkmamaktan yeğdir, bu bir. İyi huylusu yokmuş, bu da iki. En hafif atlatılanı bile, hafife alınmayacağını kas ve eklem ağrılarıyla anlatıyor size.





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