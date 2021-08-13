2006 yılında vizyona giren Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Macera, aksiyon ve fantastik türlerindeki Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Gore Verbinski'nin oturduğu, senaryosunu Ted Elliott ile Terry Rossio'nun birlikte kaleme aldığı Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin kadrosunda Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley gibi isimler yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile gişe rekorları kıran filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Peki Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi konusu ve oyuncu kadrosu....

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ KONUSU

Kaptan Jack Sparrrow'un, Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu konusunda kendisine bir hatırlatma yapılır. Davy Jones, cehennemden çıkma mürettebatı ile bir hayalet geminin kaptanıdır.

Jack, borcunu temizlemezse, Davy'nin kölesi olarak kalmaya mahkum olacaktır. Jack Sparrow'un içinden çıkamayacağı durum pek görülmediği üzere illa ki bir yol bulacaktır. Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones'un da kontrol edebileceğini fark edince durum karmaşıklaşacaktır.

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ OYUNCULARI