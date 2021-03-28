- Haberler
- Medya Haberleri
- Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, ne zaman öldü? Ünal Gürel'in hayatı ve biyografisi..
Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, ne zaman öldü? Ünal Gürel'in hayatı ve biyografisi..
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 17:38
- Güncelleme : 28.03.2021 - 18:21
Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain çektiği görüntüler, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Hızla yayılan görüntülerin ardından Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. İfadesinde ‘Kokain değil pudra şekeri çektim’ savunması yapan Ayvatoğlu ile ilgili paylaşımlar hız kazandı.
Twitter'da konuyla ilgili çeşitli başlıklar açıldı. Karbonat Erol da trend topic olan başlıklar arasında yerini aldı.
Başrollerinde Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen’in yer aldığı 1983 yapımı Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinde yer alan ‘Karbonat Erol’ karakterinin kim olduğu merak edildi.
Vatandaşlar, Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, Karbonat Erol kimdir? Ünal Gürel kaç yaşında, nereli? Karbonat Erol'u canlandıran Ünal Gürel'in hayatı..
ÜNAL GÜREL KİMDİR?
1935 yılında dünyaya gelen Karbonat Erol olarak bilinen Ünal Gürel, sanat yaşamına tiyatro ile başlamıştır. Çeşitli topluluklarda görev yapan Gürel, 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümü'ne girmiştir.
1964 yılında kamera karşısına geçerek sinema filmlerinde de rol alan başarılı oyuncu, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmıştır.
Komedi ağırlıklı filmlerde Kemal Sunal ile birlikte yardımcı oyuncu olarak rol alan Gürel, 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında vefat etmiştir.
Feriköy Mezarlığına defnedilen Ünal Gürel, izleyiciler tarafından 'Karamürselli Deli Hamdi', 'Karbonat Erol' ve Sakar Şakir filmindeki 'Gardırop Fuat' rolleri ile bilinmektedir.
ÜNAL GÜREL'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
- Bizim Ev 1995
- Gülşen Abi 1994
- Komşular 1993
- Süper Baba 1993
- Mahallenin Muhtarları 1992
- Bomba 1987
- Tarzan Rıfkı 1986
- Katma Değer Şaban 1985
- Sevdalandım 1984
- Atla Gel Şaban 1984
- İmparator 1984
- Çelik Pençe 1983
- Küçük Ağa 1983
- Tokatçı 1983
- Yedi Bela Hüsnü 1982
- Zaman Mekan Makinesi 1981
- İnsanlık Uğruna 1981
- Boynu Bükük 1980
- Yorgun Savaşçı 1979
- Isı 1979
- Tatlı Çarşamba 1979
- Dokunmayın Şabanıma 1979
- Bir Ceza Avukatının Anıları: Isı 1979
- Minik Serçe 1978
- Avanak Apti 1978
- Sakar Şakir 1977
- Hınç 1976
- Üç Kağıtçılar 1975
- Hanzo 1975
- Anasının Kızı 1975
- Yalancı Yarim 1973
- Yarın Ağlayacağım 1971
- Tamam Mı Canım 1971
- Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım) 1967
- Gecelerin Kralı 1967
- O Kadın 1966
- Kolsuz Kahraman 1966
- Meydan Köpeği 1966
- Şeker Hafiye 1965
- Silahların Sesi 1965
- Elveda Sevgilim 1965
- Ekmekçi Kadın 1965
- Cilalı İbo Kadın Avcısı 1964
- Acemi Çapkın 1964
- Anadolu Çocuğu 1964
- Affetmeyen Kadın 1964
- Namus Uğruna 1960